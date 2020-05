Verbod pas opgeheven en meteen duiken weer vissers op langs de Leie: “Mijn visgerief ligt al klaar sinds zaterdag, zo hard heb ik het gemist” Christophe Maertens

04 mei 2020

16u35 4 Menen Langs de Leie in Lauwe waren maandagmorgen alweer verschillende hengelaars te zien. Voordien gold een verbod in het kader van de coronamaatregelen. Nu dat opgeheven is, zijn liefhebbers van de sport maar wat blij dat ze hun hobby weer kunnen uitoefenen. “Mijn visgerei lag al klaar sinds zaterdag”, vertelt Lieven Lanneau (64), die afzakte uit Rollegem.

Marnick Bauwens (62) uit Lauwe installeerde zich maandagvoormiddag rond 10 uur al langs de Leie ter hoogte. “Ik ben zeker tevreden dat we weer kunnen vissen”, klinkt het bij de man. “Het was echt uitkijken naar vandaag, want we hebben toch een tijdje geen lijntje kunnen uitwerpen. Als je iets graag doet en het mag plots niet meer, dan is dat niet prettig uiteraard.” Marnick had echter begrip voor de maatregelen tegen het coronavirus. “De overheid moest ergens een grens stellen. Mijn vrouw was trouwens tevreden, want nu heb ik tijd gehad om thuis wat bij te springen.”

Wereldkampioenschap hengelen

Marnick hoopt dat ook het wedstrijdvissen vlug opnieuw mag. “Ik ben in verschillende clubs en doe vaak mee aan wedstrijden. Ook bij die vorm van hengelen zit je zo’n 10 tot 20 meter van elkaar, maar het is vooral het contact bij het samenkomen dat de overheid wil vermijden. Maar we leven op hoop, het komt terug.” Normaal moest de zestiger eind deze maand naar Bulgarije om er deel te nemen aan het wereldkampioenschap. “Vorig jaar werd ik Belgisch kampioen met het team van de club Kanaalvissers Bissegem Tubertini. Daardoor waren we geselecteerd voor het WK. Dat gaat nu niet door, het is uitgesteld tot in oktober, maar ook dat is nog niet zeker. Alles was geregeld, vluchten en zo. Soit, het voornaamste is dat we nog gezond zijn, we zien wel.”

Tot vier keer per week

Even verder langs de oever, op veilige afstand, gooide Lieven Lanneau (64) uit Rollegem zijn hengel uit. “Ik was al sinds zaterdag met mijn materiaal bezig, omdat ik wist dat ik vandaag opnieuw zou mogen. Zo hard keek ik er dus naar uit”, zegt Lieven, die tot vier keer per week gaat vissen. “Het is veilig, want we zitten toch op een goede afstand van elkaar. Ik denk dat het drukker is aan vijvers zoals aan Biezeveld, hier wat verder in Lauwe. Dan zit je sowieso wel wat dichter bij elkaar. Voordeel is wel dat je daar meer vis vangt, maar Marnick en ik vonden het beter om eerst eens naar de Leie te komen.”

Nachtvissen

Wat zijn nu precies de regels over vissen, na de versoepeling van de coronamaatregelen? “Je mag gaan hengelen (met eigen materiaal), samen met de mensen die onder hetzelfde dak wonen”, aldus het Agentschap Natuur en Bos. “Je mag verder ook vergezeld zijn van twee andere personen, maar dat moeten wel steeds dezelfde zijn. De afstand tussen vissers moet altijd minimaal 1,5 meter bedragen. Je mag je met een vervoersmiddel verplaatsen om te gaan hengelen, maar de verplaatsing moet beperkt blijven. Gebruik je gezond verstand en blijf in je eigen omgeving. Alle vormen van hengelen zijn toegelaten, dus ook bootvissen. Bootvissen kan echter enkel alleen of met mensen die onder hetzelfde dak wonen. Nachtvissen is toegestaan, met respect voor de basisrichtlijnen.” Wedstrijdvissen mag nog niet en kleedkamers, douches en cafetaria’s van visclubs blijven gesloten. Hengelaars mogen niet ter plaatse blijven zitten. Terugkeren naar huis na het hengelen is verplicht.