Vechtfilmpje uit Menen gedeeld op Instagram: “Die werd lekker mishandeld. Allemaal bloed” AHK / MPM

09 maart 2020

17u52 19 Menen Er is opnieuw een vechtfilmpje opgedoken op sociale media. De feiten werden afgelopen zaterdagnamiddag gemaakt in de Stationsstraat in Menen. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op. Op Instagram werd het filmpje gedeeld door de trotse daders.

Op het filmpje is te zien hoe enkele minderjarige jongens rond een jongeman gaan staan die op een fiets zit. De jongeman krijgt al snel klappen, niet veel later trekken ze hem van zijn fiets. Hij valt op de grond, waarna hij nog enkele slagen en trappen krijgt. Het hele incident werd gefilmd en op Instagram geplaatst, met de niet mis te verstane tekst: “Die werd lekker mishandeld, allemaal bloed.” De jongeren doen dat om ermee op te scheppen. “Het gaat om enkele jongeren die af en toe slaags raken met elkaar”, vertelt Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “De dag ervoor kregen we een melding van slagen door het slachtoffer op het filmpje. Zaterdag moeten ze elkaar opnieuw zijn tegen gekomen op de kermis. We zijn zo snel mogelijk ter plaatse gegaan om de gemoederen te bedaren. De jongeman werd verzorgd in het ziekenhuis en liep lichte verwondingen op.”

Derde vechtfilmpje

Het is al het derde vechtfilmpje dat opduikt in enkele weken tijd. Zo’n twee weken geleden dook een filmpje op uit Wevelgem. Ook toen was te zien hoe een jongen slagen en schoppen kreeg van een andere jongen. De feiten dateerden van vijf januari en gebeurden in de buurt van de Kolverik- en Kweekstraat in Wevelgem. De dader op dat filmpje zou dezelfde jongen zijn als het filmpje van afgelopen weekend in Menen. Nog in februari dook een filmpje op waarop te zien was hoe een 14-jarige jongen uit Izegem slaag kreeg van een leeftijds- en klasgenoot in Roeselare.