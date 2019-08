Vaste Vuist schenkt clubuitrusting aan Senegalese jongeren AHK & LPS

06 augustus 2019

16u01 0 Menen De sportgroep Vaste Vuist uit Lauwe heeft enkele van hun clubuitrustingen geschonken aan een goed doel in Senegal. “Omdat we nieuwe uitrustingen hadden besteld, hadden we nog heel wat oude uitrustingen over die in goede staat waren”, zegt Dries Defossez van de Vaste Vuist. “Zo’n 25 uitrustingen zijn we zelf gaan afgeven.”

Sportgroep Vaste Vuist heeft enkele Senegalese jongeren uit het kustdorpje Warang gelukkig kunnen maken door ze hen hun oude clubuitrustingen te schenken. “We hadden heel wat trainingspakken, T-shirts, polo’s en nog meer over nadat we een nieuwe clubuitrusting hadden besteld”, zegt Dries Defossez van de sportgroep Vaste Vuist. “We gaven onze uitrusting mee aan enkele vakantiegangers uit Lauwe die die uitrustingen persoonlijk zijn gaan afgeven, zodat we zeker wisten dat ze goed terechtkwamen. De mensen daar waren er erg blij mee, zo’n sportkledij is in Senegal onbetaalbaar.”