Vandalen steken afval in brand aan spoorweg AHK

12 augustus 2019

19u13 0

Op een terrein langs de sporen achteraan de Koopwarenstraat in Menen hebben vandalen maandagavond afval in brand gestoken. De brandweer rukte in eerste instantie massaal uit omdat het bij hen was binnengekomen als zou het om een loods van de spoorwegbeheerder gaan. Eens ter plaatse bleek er enkel wat afval in brand te staan op een terrein naast de sporen. De brandweer kon het vuur meteen blussen. Van de vandalen was geen enkel spoor meer.