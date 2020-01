Vanaf vandaag digitale bewonerskaart in Menen AHK

01 januari 2020

12u23 0 Menen Vanaf vandaag zijn er enkele wijzigingen in het parkeerbeleid van Menen. Zo maakt de gele bewonerskaart op het dashboard plaats voor een digitale bewonerskaart waarbij de controleur enkel nog de nummerplaat hoeft te scannen. “We voeren ook een QR-code in op de boete”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a).

De wijzigingen worden vanaf 1 januari doorgevoerd. “Dankzij de digitale bewonerskaart hoef je geen papier meer op de dashboard te leggen, de controleur kan het ook gemakkelijk controleren door je nummerplaat in te scannen”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a). “Met de QR-code op de retributiebon zal je ook sneller alle info kunnen raadplegen en reageren. Deze twee ingrepen zullen het parkeren in Menen toch een stukje moderniseren.” Daarnaast zijn er nog enkele kleine wijzigingen. Zo wordt ook de zogenoemde zorggarage ingevoerd. “Hierbij krijgen inwoners de kans om zorgkundigen voor hun garage te laten parkeren.” Verder verdwijnen het betalend parkeren in het eerste gedeelte van de Moeskroenstraat (wordt gelijkgesteld met de blauwe zone zoals in rest van de straat) en het bewonersparkeren in de Oostkaai. Later dit jaar zal met het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan voor een hele nieuwe aanpak gekozen worden van het parkeerbeleid. Op dit moment onderzoekt de stad al de mogelijkheid van het systeem van Shop & Go plaatsen en bewonersparkeerplaatsen. De wijzigingen die vanaf vandaag ingaan werden tijdens de laatste gemeenteraad goedgekeurd.