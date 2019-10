Vader en dochter terecht voor bestellingen met valse mailaccounts LSI

02 oktober 2019

16u28

Bron: LSI 0 Menen Een vader uit Izegem en zijn 31-jarige dochter uit Menen riskeren 3 tot 6 maanden celstraf voor informaticabedrog en oplichting. Met valse emailaccounts sloten ze gsm-abonnementen af of bestelden meubelen. De vader vroeg de vrijspraak omdat hij van de praktijken van zijn dochter niets af wist.

Begin 2018 viel bij de minderbegaafde zus van Patrick S. (55) uit Izegem een brief van een gerechtsdeurwaarder in de bus. Een telecomoperator vorderde 595 euro na enkele onbetaalde facturen van een gsm-abonnement in. Na onderzoek bleek het abonnement met een vals e-mailadres van de zus uit Wervik online te zijn besteld door Delphine S. (31) uit Menen, de dochter van Patrick. Halfweg 2018 was er ook nog voor 674 euro meubelen besteld door Delphine S. De vrouw lapte er haar ex-vriend op dezelfde manier bij voor een ander gsm-abonnement. Vader Patrick vroeg de vrijspraak. “Hij gebruikte het gsm-abonnement, maar wist niet op welke manier het abonnement door zijn dochter was afgesloten”, aldus zijn advocaat. Delphine S. bekende de oplichting van haar ex-vriend maar niet van haar tante. “De tante gaf overal toestemming voor”, aldus haar advocate. De tante en haar partner vroegen een schadevergoeding van 1.000 euro. Vonnis op 16 oktober.