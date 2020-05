Unizo uit scherpe kritiek op aanpak coronacrisis door stad Menen: “Niks doen ze voor handelaars” Alexander Haezebrouck

12 mei 2020

15u28 4 Menen Unizo Rekkem-Lauwe-Menen uit felle kritiek op het stadsbestuur over de aanpak van de coronacrisis. Er gebeurt volgens hen veel te weinig. “Het is pompen of verzuipen”, klinkt het. Unizo deelde ondertussen zelf beschermingsmateriaal uit aan haar leden.

“In andere steden zie je goeie initiatieven, zoals in Wervik waar ze 75.000 euro uittrekken voor de Wervikbon, of in Ieper waar een triomfboog de shoppende bezoeker verwelkomt”, zeggen Voorzitster Veerle Meganck en lid Mark Desmet, voormalig zaakvoerder van Decospan. “Wat doen we in Menen? Niks.” Schepen van Ondernemen Virginie Breye (N-VA) bezorgde alle handelaars vorige week een affiche die hen moet helpen zodat hun klanten de maatregelen tijdens het winkelen correct naleven. “Alsof een affiche de handelaars zal helpen om deze coronacrisis door te komen”, zegt Mark Desmet. “Ik begrijp niet waar ze mee bezig zijn.”

Verlaging opcentiemen

Unizo ijvert ervoor dat er lokale steunmaatregelen nodig zijn. “Je moet aan crisismanagement doen. Enkele projecten die ze in hun meerjarenplan hadden gezet schrappen en geld vrijmaken om te gebruiken waar het nu nodig is. Zoals in Kortrijk, daar hebben ze ook hun trambus en markthal geschrapt om het geld ergens anders in te investeren. Wel, ‘chapeau’ zeg ik dan. Voor veel Meense ondernemers is het op dit moment alle hens aan dek, bij velen staat het water hen aan de lippen.” Unizo uitte haar bezorgdheden ook al via een schrijven aan het stadsbestuur. “Tot driemaal toe pleitten we voor een verlaging van de opcentiemen van de stad Menen, zoals ook goedgekeurd door de Vlaamse regering naar aanleiding van de crisis”, aldus Meganck. “Zo’n maatregel zou trouwens niet alleen de ondernemer, maar elke inwoner van Groot-Menen ten goede komen.” Ondertussen trok de ondernemersorganisatie 50.000 euro uit om handgel, mondmaskers en stickers om afstand te bewaren te verdelen aan zo’n 150 ondernemers. “We hebben altijd al een soort oorlogskas gehad en dit is oorlog”, klinkt het bij Unizo.

Optelsom maken

Schepen Virginie Breye (NV-A) zegt dat ze wel degelijk bezig zijn met steunmaatregelen uit te werken voor de handelaars. “We zijn op dit moment bezig met alle berekeningen te maken, van belastingen tot alle extra kosten die gemaakt werden door de coronacrisis. Nu wordt beweerd dat ik gezegd heb dat er geen enkel faillissement verwacht wordt in Menen door de coronacrisis. Dat is niet waar. Ik lig er ’s nachts wakker van en heb al veel nagedacht over wat we kunnen doen. Geld vrijmaken voor een bon zoals de Wervikbon, daarvoor moet je in Menen eigenlijk bij de vzw Shop en Beleef zijn. En als we nu aan elke handelaar gratis ontsmettingsgel, mondmaskers of 150 euro geven? Zijn ze dan gered? Er zijn al mooie steunmaatregelen vanuit de overheid. Voor de ene handelaar is dat geld een mooie som, voor de andere is dat veel te weinig. Het is moeilijk om voor iedereen goed te doen.”