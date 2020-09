Uitvaartplanner Pollie start in gloednieuw uitvaartcentrum: “Rouwenden kunnen 24 op 24 hun dierbaren bezoeken” Alexander Haezebrouck

25 september 2020

16u10 0 Menen Uitvaartplanner Pollie bundelde onlangs haar krachten met Sereni, een network van uitvaartplanners in België. Samen openen ze nu een splinternieuw uitvaartcentrum. “Via een link op hun smartphone kunnen rouwenden hun dierbaren vanaf nu 24 op 24 komen bezoeken”, zegt zaakvoerster Lieselot Vanden Nest.

Met die link die rouwenden ontvangen, kunnen ze namelijk op elk moment de deuren van het uitvaartcentrum openen en sluiten. “Zo kunnen familieleden hun dierbare komen bezoeken wanneer ze willen”, zegt Lieselot Vanden Nest van Pollie Sereni. “Ook de muziek in de rouwruimte kunnen we bovendien aanpassen aan de overledene. Stel nu bijvoorbeeld dat een motard komt te overlijden die van heavy metal houdt, dan kunnen we dat draaien in de rouwruimte en wordt dat gespeeld wanneer je een bezoek brengt. Uitvaarten worden alsmaar persoonlijker en daar spelen we uiteraard op in.”

Uitvaartcentrum Pollie bestaat sinds 1957. Lieselot Vanden Nest is ondertussen de derde generatie die het centrum uitbaat. Sereni is een groep van uitvaartondernemers in België met 32 vestigingen. Door het centraliseren van een aantal kerntaken, hebben de Sereni uitvaartplanners meer tijd voor de essentie.