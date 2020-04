Uitvaart van joviale collegeleraar en volleybalicoon Marc Beghein: “Was afscheid in intieme kring niet verplicht, geen kerk was groot genoeg geweest voor jouw afscheid” Maxime Petit

20 april 2020

16u03 10 Menen ‘Allerbeste vriend’ voor zijn kleinkinderen, ‘de beste leraar van het Sint-Aloysiuscollege in zijn tijd’, ‘peetvader van de Meense volleybal’. Er vielen veel lovende woorden tijdens het afscheid van Menenaar Marc Beghein maandagmiddag. Hij overleed vorige week maandag op 77-jarige leeftijd onverwacht in het AZ Delta van Menen. Een paar maten van Marc eerden hem met een spandoek aan de stedelijke begraafplaats.

Hoewel Marc Beghein geen slachtoffer werd van het coronavirus moest de uitvaartdienst volgens de overheidsrichtlijnen in intieme kring gebeuren. “Welke kerk of welke aula ging anders groot genoeg zijn?”, vroeg zoon Gert zich terecht af na de inleidende noten van ‘The Godfather Theme.” Marc Beghein was dan ook de peetvader van het Meense volleybal. Meer dan 50 jaar zette hij zich belangeloos in voor eerst Sialco en nadien van Volley Team Menen, nu beter gekend als Decospan VT Menen. Hij zorgde er mede voor dat het team nu een vaste waarde is in de subtop van de hoogste afdeling. Ook afgelopen seizoen zat hij graag nog op de eerste rij om de prestaties van ‘zijn’ geliefde volleyteam te volgen.

De natuurlijke flair die je uitstraalde in de klas en het gemak waarmee je lesgaf waren opvallend. Je gaf nooit straf, er werd niet gebrield in je les en in tegenstelling tot vele andere leerkrachten kreeg je zelfs geen lapnaam. Ook na je pensioen hoorde ik nog zo vaak van andere vroegere leerlingen dat je één van de beste leraars was. Gert Beghein

“Eén van de beste leraars”

“Door je ongeziene engagement voor dat volleybal moesten we je thuis vaak missen”, gaf zoon Gert toe. “Maar dat namen we er maar al te graag bij. We waren trots dat jij een prominente rol had in het verenigingsleven. Ook als leraar wiskunde, fysica en later ook informatica maakte je het helemaal waar. Ik kon het zelf ervaren aangezien ik nog les van je kreeg in het Sint-Aloysiuscollege. De natuurlijke flair die je uitstraalde in de klas en het gemak waarmee je lesgaf waren opvallend. Je gaf nooit straf, er werd niet gebrield in je les en in tegenstelling tot vele andere leerkrachten kreeg je zelfs geen lapnaam. Ook na je pensioen hoorde ik nog zo vaak van andere vroegere leerlingen dat je één van de beste leraars was. Je stond ook aan de weg van de hervormingen in het secundair onderwijs. Grotendeels dankzij u waren er plots ook meisjes welkom in het college. Daar ben ik je nog steeds dankbaar voor”, voegde Gert er emotioneel, maar ook wel met een knipoog aan toe.

Hartaanval

In 2015 werd Marc getroffen door een zware hartaanval. Ook daar blikte Gert nog op terug. “Na weken zweven tussen leven en dood maakte je een onwaarschijnlijke comeback. In het revalidatiecentrum van het AZ Delta Roeselare campus Westlaan wist je eens te ontsnappen en was je vermist. De politie vond je na lang zoeken terug aan de Euroshop in Beitem. We waren aan de ene kant zo ongerust geweest maar aan de andere kant waren we ook trots dat je al op eigen houtje tot daar geraakte. Nu moeten we je laten gaan. Je verdiende een groter afscheid.”

Je was onze allerbeste vriend. Het doet ons verdriet dat we je alleen moesten laten sterven zonder een laatste knuffel te mogen geven. Zorg boven in de hemel goed voor oma. Kleinkinderen van Marc

Talloze anekdotes

Tijdens de plechtigheid passeerde ook ‘This is my life” van Shirley Bassey de revue. Marc leefde een mooi leven aan de zijde van zijn echtgenote Monique Houben, die vorig jaar overleed. Marc, die door iedereen zo graag gezien was, hield van mooie reizen, uitgaan, lachen, familiemomenten en volleybal. “Uren kunnen we vullen met de talloze anekdotes die we met je meemaakten”, vertelde zijn andere zoon Henk. “Je had een rijk leven en je kende veel mensen. Dat werd deze week nog maar eens bewezen met de vele berichten die we kregen.” Ook schoondochter Evelyne weet dat Marc door velen op handen werd gedragen. “Je genoot van de wekelijkse koffiemomentjes op dinsdag met de daarbijhorende knuffels en de aandacht van iedereen. De mensen noemden je opa. Velen kenden zelfs je echte naam niet.”

“Zorg goed voor oma”

Marc Beghein was dan ook de lieve opa van zes kleinkinderen. “Je was onze allerbeste vriend”, klonk het emotioneel. “Wat keken we uit naar de maandag toen je voor ons frieten bakte en eieren kookte. Je haalde soms ook eens kattenkwaad uit en we konden vaak lachen met je uitspraken die er steevast ‘boenk’ op waren. We bewaren veel mooie herinneringen, kleine en grote. Maar het doet ons verdriet dat we je alleen moesten laten sterven zonder een laatste knuffel te mogen geven. Zorg boven in de hemel goed voor oma.”