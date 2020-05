Uitbaters kledingwinkel riskeren 6 maanden cel en hoge boete voor verkoop namaakvoetbalshirts Bart Boterman

15 mei 2020

13u40 3 Menen Twee Pakistanen, uitbaters van een kledingwinkel in de Moeskroenstraat in Menen, hangt zes maanden cel boven het hoofd voor de verkoop van namaak. Het gaat om 37 voetbalshirts van nationale ploegen zoals België, Frankrijk, Argentinië en Marokko en van FC Barcelona.

De kledij werd eerder toevallig ontdekt, toen de politie langs het winkeltje passeerde. Volgens het openbaar ministerie zag je meteen dat het om namaak ging. Ook de extreem lage verkoopprijs maakte dat duidelijk. Na een controle bleek een factuur van aankoop te ontbreken. Het openbaar ministerie vorderde 6 maanden cel en elk 8.000 euro boete. Op namaak staan grote straffen.

Advocaat Kris Vincke pleitte dat de politie zijn boekje te buiten ging omdat er geen huiszoekingsbevel was en de zaak dus onontvankelijk is. “Bovendien hangt het dossier met haken en ogen aan elkaar. Er is nooit onderzoek geweest door de economische inspectie en de namaak is niet bewezen. Mijn cliënten gaan voor de vrijspraak”, aldus Vincke. Vonnis 16 juni.