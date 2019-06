Twijfels over flitstoestel zorgen voor vrijspraak voor automobilist die 141 km/u op gewestweg reed LSI

11 juni 2019

15u32

Bron: LSI 0 Menen Twijfels over de correcte opstelling en werking van een flitstoestel langs de Expressweg N32 in Menen hebben dinsdag op de politierechtbank in Kortrijk tot de vrijspraak van een snelheidsduivel geleid.

Een 53-jarige automobilist uit Menen moest er zich verantwoorden omdat hij op 22 oktober 2017 141 km/u reed. Op die plaats geldt een maximumsnelheid van 90 km/u. Wat verderop kon F.C. onderschept worden en moest hij al zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Zijn advocaat Tom Vlaeminck betwistte evenwel de correcte werking van het Gatso-flitstoestel en de correcte opstelling van de anonieme wagen. “In een straal van enkele meters rond het flitstoestel mogen zich geen metalen voorwerpen bevinden die de stralenbundel weerkaatsen en zo de gemeten snelheid kunnen vervormen”, pleitte hij. “Op de foto staat duidelijk een paaltje.”

De advocaat liet via het openbaar ministerie ook de foto van de overtreding en de plaats van de anonieme wagen opvragen. Op de foto leek het wel alsof de wagen in de andere richting stond opgesteld. Voor de politierechter te veel twijfels waardoor hij F.C. vrij sprak. “We zullen de rechtspraak grondig bestuderen en indien nodig de gepaste maatregelen nemen”, reageert Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Maar onze toestellen zijn steeds gehomologeerd. Bovendien wordt bij de opstelling van de flitstoestellen altijd een procedure doorlopen en enkele tests uitgevoerd, onder meer om te bekijken of er sprake is van metaalreflectie.” Het openbaar ministerie kan nog in beroep gaan tegen de vrijspraak.