Twee winkels overvallen, twee daders gevat en aangehouden

Hans Verbeke

01 maart 2020

19u03 18 Menen De politie van de zone Grensleie heeft twee overvallers gevat. Beiden sloegen afzonderlijk toe in twee (dagblad)winkels, in Menen en Lauwe. De twee zijn aangehouden.

De eerste overval deed zich vrijdagmorgen rond half acht voor op Ons Dorp in Menen, in de bescheiden kruidenierszaak van Jean-Paul Dewulf en Lutgarde Vandaele, op de hoek van de Guido Gezellelaan en de Ieperstraat. Een man stapte er binnen en bedreigde de uitbater met een mes. Volgens het parket zou hij de inhoud van de kassa hebben meegenomen. De uitbater bleef ongedeerd en kon de politie een vrij goeie beschrijving geven van de dader. Knap speurwerk leidde tot zijn identificatie. De 38-jarige man zonder vaste verblijfplaats werd in de late namiddag opgepakt. Hij is geen onbekende voor het gerecht. In 2014 werd de winkel van het echtpaar ook al eens overvallen.

Nog eens, in Lauwe

De politie repte zich vrijdag in de vooravond, rond 17 uur, dan weer naar de Hospitaalstraat in Lauwe. Daar werd ook een diefstal met geweld gepleegd in de krantenwinkel van Kimberly Swyngedauw (36). De vrouw werd bedreigd met een mes, de dader vroeg om geld. De uitbaatster kon de 23-jarige man uit Menen echter afschrikken waardoor hij zonder buit op de loop ging. Kort nadien werd hij in de buurt gearresteerd. De overvaller, ook geen onbekende voor het gerecht, werd net als zijn voorganger van ’s morgens in Menen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Die liet beide mannen aanhouden. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken of de twee ook in aanmerking komen voor andere feiten.