Twee rijbewijzen ingetrokken tijdens controleactie VHS

05 juli 2020

Menen De politiezone Grensleie hield vrijdagavond tussen 16 uur en middernacht een controleactie over haar hele werkingsgebied. Daarbij werden twee rijbewijzen ingetroken.

De controle was vooral gericht op rijden onder invloed. Daarbij werd niet alleen getest op drugs maar ook op alcohol. Op 53 afgenomen ademtesten bleek slechts één automobilist positief. Die moest dan wel onmiddellijk z’n rijbewijs afgeven. Hetzelfde gebeurde met iemand die positief testte op het gebruik van cannabis. Hij speelde z’n rijbewijs kwijt voor een periode van 15 dagen en mag zich ook aan een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten. Twee drugtesten bij andere automobilisten bleken negatief. Er werden ook diverse onmiddellijke inningen uitgeschreven voor andere inbreuken, zoals inschrijving van het voertuig. Zaterdag was er overdag dan weer een actie die specifiek gericht was tegen inbreuken op het parkeren van voertuigen. Elf truckers kregen een proces-verbaal aan de broek omdat ze hun gevaarte langer dan de toegelaten acht uur hadden achtergelaten in de bebouwde kom. De controleactie kwam er na herhaalde klachten uit de buurt.