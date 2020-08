Twee plezierbootjes gezonken na doortocht vrachtschip AHK/VHS

04 augustus 2020

Op de Leie aan de Sluizenkaai in Menen zijn dinsdagvoormiddag twee plezierbootjes gezonken. Niemand raakte gewond. Een vrachtschip op doortocht zou aan de oorzaak liggen.



Iemand in de buurt merkte dinsdagvoormiddag hoe een aangemeerd plezierbootje langs de Sluizenkaai in Menen helemaal schuin hing. Een kwartier later was het helemaal onder water verdwenen. Ook een tweede pleziervaartuig onderging min of meer hetzelfde lot. Mensen die vannacht in de buurt overnachtten, legden al snel de link met een vrachtschip dat gisteravond laat voorbij voer op de Leie en veel deining veroorzaakte. Allicht heeft dat er toe geleid dat de twee plezierbootjes water maakten en uiteindelijk zonken.

Later meer.