Twee overlijdens door corona in AZ Delta Menen Alexander Haezebrouck

31 maart 2020

20u40 73 Menen In de isolatieafdeling voor coronapatiënten in het AZ Delta in Menen zijn maandag twee patiënten gestorven aan het coronavirus COVID-19. In totaal stierven in het AZ Delta ondertussen al 10 personen aan het virus.

Het AZ Delta verzorgt op dit moment 133 patiënten op een isolatieafdeling voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Dat is in vergelijking met maandag een vermindering van zeven patiënten, toen waren het er nog 140. In de campus Wilgenstraat gaat dat om 74 patiënten waarvan 20 op de dienst intensieve zorg verblijven. In de campus in Menen verblijven 25 patiënten, in de campus Torhout gaat het om 14 patiënten. Binnen het AZ Delta zelf zijn 27 medewerkers en zes artsen besmet en zieken thuis uit.