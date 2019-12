Twee laptops en tv gepikt bij inbraak in woning VHS

22 december 2019

Langs de Grote Weg in Rekkem hebben onbekenden ingebroken in een rijwoning. Dat gebeurde vrijdagvoormiddag tussen 8.30 en 11.30 uur. De voordeur werd opengebroken. Het huis werd volledig doorzocht. De kasten stonden open, een deel van de inhoud lag op de grond. De daders gingen aan met een tv-toestel, twee laptops en twee flesjes parfum. De politie is een onderzoek gestart.