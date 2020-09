Twee jaar zonder verzekering op baan: maand rijverbod en 800 euro boete LSI

03 september 2020

14u43

Bron: LSI 0 Menen Een 51-jarige Franse automobilist moet van de Kortrijkse politierechter een boete van 800 euro betalen en mag één maand lang in België niet met de wagen rijden.

Op 9 juni 2019 probeerde Mohammed O. in Menen een politiecontrole te ontwijken. Dat mislukte. Bij de controle bleek zijn wagen al twee jaar niet verzekerd. De politie nam het voertuig in beslag tot hij het bewijs kon voorleggen dat het wél verzekerd was.