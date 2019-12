Twee jaar cel voor overval op doopsuikerwinkeltje LSI

18 december 2019

11u12

Menen Een 40-jarige Fransman uit Tourcoing is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar voor een overval op 19 november 2017 op doopsuikerwinkeltje Fotiek op de Barakken in Menen. Zijn DNA in een gestolen, beige Citroën die was gezien deed hem de das om.

Op zondagnamiddag 19 november 2017 stapte een overvaller rond 17 uur met een muts, sjaal en pistool het doopsuikerwinkeltje langs de Sint-Hilariusstraat op de Barakken in Menen binnen. Hij ging meteen naar de achterkant van de winkel en zette het pistool op de slaap van zaakvoerster Katy Verhelst. In het Frans eiste hij de kassa. De overvaller griste wat kleingeld ter waarde van 20 euro mee en zette het op een lopen. In een beige Citroën stoof hij weg. Amper een half uur later pleegde dezelfde dader met dezelfde wagen nog een overval in Tourcoing. Het voertuig bleek gestolen en kon teruggevonden worden. DNA in de wagen leidde naar Nacim H. uit Tourcoing. Hij kon begin 2018 in Frankrijk opgepakt worden, bekende de overval in Tourcoing, maar ontkende die in Menen. Voor het proces in Kortrijk daagde hij niet op.