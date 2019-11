Twee gewonden bij spectaculaire crash, motorblok vliegt meters verder LSI

29 november 2019

21u10

Bron: LSI 0 Menen In Menen zijn vrijdagavond twee inzittenden van een wagen zwaargewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval. Het motorblok van hun Citroën kwam meters verder op een braakliggende akker terecht.

Rond 18.45 uur reed het duo in de Groenestraat van de Wijnberg in Wevelgem richting Moorselestraat in Menen. Voorbij het Deutscher Soldatenfriedhof reden ze over de spoorwegovergang. Vermoedelijk liep het daarbij mis want enkele meters verder raakten ze aan de rechterkant van de smalle weg in de gracht en botsten tegen een duiker. De klap gebeurde aan hoge snelheid en was hard want het motorblok van de wagen werd uit de motorkap gerukt en vloog meters verder het veld in. Aan de andere kant van de straat vloog de wagen tegen de omheining van landbouwer Jozef Butaye. De omheiningsdraad en een betonnen paal sneuvelden, net als een verkeersbord die waarschuwde voor de spoorwegovergang.

Na de spectaculaire capriolen kwam de wagen opnieuw half op de weg en half in de gracht tot stilstand. Eén van de inzittenden moest uit het verhakkelde voertuig gehaald worden. Ze kregen de eerste zorgen van een MUG-team. Daarna ging het met een ambulance richting ziekenhuis. De Groenestraat bleef een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. De weg lag bezaaid met brokstukken.