Twee botsingen in 14 dagen: vier maanden rijverbod en fikse boete

04 oktober 2019

17u49

Menen Een 34-jarige automobilist uit Menen heeft voor de Kortrijkse politierechtbank een rijverbod van 4 maanden en een boete van 2.600 euro opgelopen. In amper 14 dagen tijd veroorzaakte hij in Kortrijk en Bissegem twee botsingen.

Op 16 december 2018 zag een getuige in de Paleisstraat in Kortrijk, vlakbij café Balthazar, hoe een bestelwagen de Paleisstraat inreed, een botsing veroorzaakte en daarna gewoon verder reed. Automobilist Niels G. kon bij een vriend gevonden worden. Amper 14 dagen later, op 29 december 2018, knalde G. met zijn wagen langs de Meensesteenweg in Bissegem (Kortrijk) tegen een geparkeerde takelwagen. Door de klap vloog de takelwagen vooruit tot tegen de gevel van het appartement. De aanrijding zorgde voor schade aan de gevel langs de oprit naar autohandel B-Force en deed de bejaarde bewoonster op het gelijkvloers van het appartement abrupt uit haar slaap ontwaken. De klap zorgde ook aan de binnenkant van haar slaapkamermuur voor schade. Ze schrok hevig maar raakte niet gewond. Na de aanrijding probeerde de automobilist nog zijn weg te vervolgen maar dat mislukte. Zijn voertuig Hyundai moest getakeld worden. Hij bleek ruim 2 promille alcohol in het bloed te hebben. “Na een relatiebreuk nam ik de verkeerde beslissing in alcohol te vluchten”, gaf Niels G. toe. “Maar ik heb me herpakt, woon opnieuw bij mijn ouders en heb een vaste job buiten de horeca. De politierechter verplichtte G. om een jaar lang een alcoholslot in zijn voertuig te installeren.