Trucker viert geboorte van eerste kleinkind: rijverbod maar gelukkig geen alcoholslot VHS

24 mei 2019

15u45 0 Menen Koen M. heeft van de politierechter een rijverbod van drie maanden (waarvan twee met uitstel) en een effectieve boete van 800 euro gekregen omdat hij in Menen dronken achter het stuur zat. “Ik was op stap gegaan om de geboorte van mijn eerste kleinkind te vieren”, zei de man verontschuldigend.

Een gewoontedrinker is hij volgens zijn advocaat allerminst, maar halfweg december 2017 ging vrachtwagenchauffeur Koen M. toch eens op stap, blij als hij was om de geboorte van zijn eerste kleinkind. Toen hij weer huiswaarts reed, zette de politie hem aan de kant. M. liet bijna 2,5 promille alcohol in het bloed optekenen en moest z’n rijbewijs onmiddellijk inleveren voor een periode van vijftien dagen. Dat vond de man allerminst prettig en dat liet hij de verbalisanten ook merken. “Ik heb allesbehalve fraai gereageerd tegen de politie en ben daar helemaal niet fier over”, klonk het bedremmeld in de politierechtbank. “Dit had nooit mogen gebeuren.”

M. heeft, behalve een recente veroordeling voor overdreven snelheid, een blanco strafblad. De man gaf ook aan dat hij goed beseft dat alcohol en rijden niet samengaan. Het inspireerde de politierechter om de man geen alcoholslot op te leggen. M. moet straks wel opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen, als hij z’n rijbewijs wil terugkrijgen. Hij moet ook medische en psychologische testen afleggen.