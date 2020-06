Trucker vergeet kraanarm neer te laten: bovenleidingen aan overweg vernield VHS

15 juni 2020

10u56 92 Menen Allicht pas dinsdagmorgen zal er opnieuw treinverkeer mogelijk zijn tussen Poperinge en Kortrijk. Maandag werden in Menen de bovenleidingen zwaar beschadigd door een vrachtwagen waarvan de kraanarm niet was neergelaten.

Het ongeval gebeurde om 8.45 uur aan de overweg in de Bruggestraat in Menen. Een vrachtwagen van het bouwstoffenbedrijf Desmet uit Ingelmunster reed er in de richting van het centrum. De chauffeur, die net voordien had geleverde, was echter vergeten zijn kraanarm neer te laten. De kraanarm raakte de bovenleidingen aan beide sporen. Daardoor knakten de leidingen. “De schade is bijzonder groot”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. “Onze mensen zullen zeker de hele dag en nacht nodig hebben om alles te herstellen.” Volgens Petit is zo’n ongeval niet ongewoon. “We tellen er gemiddeld één per maand”, zegt hij. “Dat is jammer, want dergelijke ongevallen zijn vermijdbaar. Daarom willen we nog eens een oproep doen naar vrachtwagenchauffeurs om alert te zijn en er voor te zorgen dat ze veilig de baan op kunnen.” Om reizigers toch op hun bestemming te krijgen, legde de NMBS vervangbussen in.