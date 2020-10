Trio perst dealer af die zich moest uitkleden: Wilden hem lesje leren omdat hij verkocht aan minderjarigen” Alexander Haezebrouck

14u58 1 Menen Drie jongemannen uit Menen persten vorig jaar een drugdealer toen hij bij hen cannabis kwam leveren. De dealer kreeg slagen en moest zich volledig uitkleden op een koertje toen hij zei dat hij de drugs nog niet bij zich had. Volgens het openbaar ministerie ging het om een mislukte ripdeal. “Niet waar, we hoorden dat hij verkocht aan minderjarigen en wilden hem een lesje leren”, klonk het op de rechtbank.

Drie jonge twintigers waarvan twee broers uit Menen bestelden bij hun slachtoffer vijf gram cannabis op 4 september vorig jaar. De dealer ging ter plaatse maar wilde eerst het geld ophalen om daarna terug te keren met de cannabis. “Toen hij arriveerde werd hij onmiddellijk bedreigd”, zei het openbaar ministerie. “Ze bevolen hem de cannabis af te geven en zijn zakken leeg te maken. Ook zijn gsm moest hij op tafel leggen. Ze geloofden niet dat hij de cannabis niet bij zich had en dus moest hij zich op een koertje helemaal uitkleden waar hij ook enkele slagen kreeg.” De dealer beloofde daarna om de cannabis te gaan halen. Hij trok snel zijn kleren aan en maakte zich uit de voeten. Maar in plaats van de cannabis te gaan halen, liep hij meteen richting het politiekantoor. “Hij vermeldde er in eerste instantie wel niet bij dat hij cannabis kwam leveren. Dit gaat hier duidelijk om een mislukte ripdeal.” Dat laatste is volgens de broers A. C. (20) en L. C. (20) uit Menen niet waar. “We hadden gehoord dat hij ook drugs verkocht aan minderjarigen. We wilden hem daarom een lesje leren door zijn cannabis af te nemen.” Alle drie riskeren ze een effectieve gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro. De broers uit Menen stonden maandag ook nog terecht voor verschillende geweldsdelicten. Vonnis op 4 november.