Triagecentrum Badhuis kent steeds minder bezoekers en schakelt versnelling terug Alexander Haezebrouck

21 april 2020

16u32 4 Menen Het triagecentrum in ’t Badhuis in Menen kent steeds minder bezoekers die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Daarom wordt het triagecentrum afgebouwd, maar blijft wel nog operationeel. In totaal kwamen al 613 mogelijk besmette patiënten uit Menen, Wevelgem en Wervik over de vloer in het triagecentrum sinds de oprichting op 20 maart.

Het triagecentrum in ’t Badhuis in Menen begint haar werking stelselmatig af te bouwen. “De voorbije twee weken zien we een merkbare daling van het aantal bezoekers”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “In samenspraak met de artsen en AZ Delta werd beslist om de werking geleidelijk af te bouwen. Dat wil zeggen dat er vanaf deze week maar één arts aanwezig is in plaats van twee. Vanaf volgende week zal het triagecentrum enkel nog in de namiddag van 13 uur tot 16.30 uur open zijn. Indien er toch plots opnieuw een stijging is van de besmettingsgolf, kunnen we de werking snel opnieuw opschalen. Ook de mobiele corona-arts blijft voorlopig op post.”

Daling

Sinds de opstart van het triagecentrum op 20 maart werd het centrum in totaal 613 keer bezocht door patiënten uit Menen, Wevelgem en Wervik die mogelijk besmet waren met het coronavirus. Dat ging in pieken en dalen. De drukste dag in het triagecentrum was maandag 22 maart. Toen werden maar liefst 49 mensen doorgestuurd naar het triagecentrum via hun huisarts. Sinds begin april kent het bezoekersaantal een geleidelijke daling, maar ook dat gaat in dalen en pieken. Afgelopen zondag bezochten 5 mensen het triagecentrum, maandag waren dat er opnieuw 18. De mobiele corona-arts die naar minder mobiele patiënten reed, werd ondertussen 57 keer opgeroepen.

Het triagecentrum werd opgericht om de huisartsen en het ziekenhuis AZ Delta te ontlasten. Patiënten met mogelijks symptomen van het coronavirus werden eerst naar het triagecentrum gestuurd, zodat de spoeddienst van het ziekenhuis gespaard bleef. Op die manier werden ook verdere besmettingen in het ziekenhuis zo veel als mogelijk vermeden. “We zijn er nog niet maar ik wil nu al uitdrukkelijk de goede samenwerking tussen het ondersteunend personeel, de huisartsenkring en AZ Delta onderstrepen”, besluit burgemeester Lust aan.