Trendy koffiebar met bagels in Rijselstraat geopend: “We hebben er zo lang naar uitgekeken” Alexander Haezebrouck

29 oktober 2019

19u06 0 Menen Na lang verbouwen en zwoegen is de nieuwe horecazaak LoLa in de Rijselstraat in Menen dinsdag geopend. “We wilden niet de zoveelste koffie met broodjeszaak zijn, dus hebben we voor bagels gekozen. Dat is ook erg Amerikaans”, zeggen zaakvoerders Jessica Meerschaert en Lieven Rullens.

“Het was altijd onze droom om samen een zaak te beginnen”, vertelt het koppel Jessica Meerschaert en Lieven Rullens. “Ondertussen zijn we toch een jaar lang bezig geweest met het hele pand te verbouwen, want wij wonen er ook boven.” Lieven Rullens die ook parttime aan de slag blijft als klusjesman in het VTI in Menen was afgelopen zomer ook dag in dag uit in de weer met de verbouwingen. In LoLa kan je voor allerlei lekkernijen terecht maar ze kiezen bewust voor Bagels. “Belegde broodjes kan je overal eten, maar Bagels is toch iets nieuw, zeker voor Menen”, vertelt Jessica. “De structuur is iets harder en het is een rond broodje met een gat in. De bagels komen overgewaaid vanuit Amerika. “We zijn blij dat we eindelijk open zijn, ook onze dochter keek zo hard uit naar de opening van ons winkeltje. Al zal dat ook te maken hebben met het feit dat we een speelruimte hebben ingericht voor kinderen. ” LoLa is open van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 8.30 uur tot 18 uur en biedt binnen plaats aan 32 mensen. “Vanaf volgende week zal ook ons overdekt terras open zijn, daar kunnen nog eens 16 personen zitten. ’s Morgens kan je hier bijvoorbeeld zoete bagels eten als ontbijt. Op zaterdag bieden we een ontbijtbuffet aan. In de namiddag kan je genieten van een koffie en een dessert. Je kan onze bagels ook gewoon meenemen.”