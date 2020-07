Tractor met kipkar zorgt voor lang mestspoor in Menen LSI

07 juli 2020

17u52

Bron: LSI 15 Menen In Menen is de brandweer dinsdagnamiddag enkele uren in de weer geweest met het opruimen van een mestspoor. Een tractor met kipkar vol varkensmest bleek de boosdoener.

Iets na 14 uur hield de chauffeur van de tractor met kipkar halt langs de Bruggestraat in Menen. Hij was er door andere automobilisten attent op gemaakt dat hij een breed en lang spoor achterliet. Uit zijn kipkar, die niet echt geschikt was om deels vloeibare varkensmest te vervoeren, bleek het goedje te lekken. Het spoor startte al op de industriezone van de Krommebeekstraat en liep via de voordeur van de brandweerkazerne tot aan de stopplaats langs de Bruggestraat. Goed voor een spoor van ongeveer een kilometer. Het goedje bleek niet gemakkelijk van de weg te verwijderen en veroorzaakte een flinke stank in de buurt. Er moest een tankwagen met sproeibar en detergent van de Zwevegemse post van de brandweerzone Fluvia aan te pas komen om te reinigen. De kosten zullen op (de verzekering van) de tractorbestuurder verhaald worden.