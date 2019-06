Tot tien maanden cel voor werfdieven rusthuis Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

17u13 0 Menen Twee mannen van 33 en 30 uit Moeskroen en Binche zijn elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden en zes maanden voorwaardelijk voor het plegen van een werfdiefstal op 23 november vorig jaar in Lauwe. Beide mannen waren toen om 1.50 uur afgezakt naar de werf van een rusthuis in aanbouw. In hun bestelwagen vond de politie allerlei gestolen werkmateriaal.

De politie werd gealarmeerd toen een alerte buurtbewoner zag hoe een bestelwagen met gedoofde lichten aan de werf arriveerde. Toen de agenten de bestelwagen met beide beklaagden deden stoppen en controleerden, bleek die vol te liggen met gestolen werkmateriaal. De 30-jarige man uit Binche zei dat hij helemaal niet wist dat ze gingen stelen en hij enkel Jimmy D. uit Moeskroen wou helpen om te verhuizen. Bij het uitlezen van zijn gsm bleek dat Jimmy D. hem wel degelijk al een berichtje had gestuurd om te zeggen dat de helft van de buit voor hem was en hij dat kon verkopen. De man zei dat hij helemaal niet meer weet waarom hij dat berichtje had gestuurd en vroeg de vrijspraak. Daar trapte de rechter niet in en veroordeelde beiden toch. Naast de celstraf moeten beiden ook een geldboete betalen van 800 euro waarvan 400 euro effectief.