Tot tien maanden cel voor inbrekers bij vissersclub De Eilandvissers Alexander Haezebrouck

17 februari 2020

15u03 0 Menen De drie inbrekers die op 18 september 2017 inbraken bij de Meense vissersclub zijn veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van acht tot tien maanden cel. Allemaal werden ze eerder ook al veroordeeld voor diefstallen.

Slechts één van de drie inbrekers kwam opdagen op de rechtbank, de andere twee stuurden hun kat. De inbraak werd opgemerkt nadat het alarm was afgegaan. De verantwoordelijken gingen naar hun lokaal en betrapten de drie inbrekers op heterdaad. Een dader kon worden gevat, de twee anderen konden wegvluchten maar werden later geïdentificeerd en opgepakt. De inbraak had een grote impact op de mannen van de vissersclub. De daders moeten in totaal een schadevergoeding van 3242,24 euro betalen.