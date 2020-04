Tot anderhalf uur aanschuiven aan recyclageparken Lauwe en Gullegem Alexander Haezebrouck

07 april 2020

14u54 5 Menen Veel containerparken openen vandaag opnieuw hun deuren. Dat leverde vanmorgen al grote files op in Vlaanderen. Deze namiddag openden ook het containerpark langs de Rekkemstraat in Lauwe en het containerpark in de Nijverheidslaan in Gullegem. Ook daar is een overrompeling en is het tot anderhalf uur aanschuiven.

“We merken inderdaad in al onze recyclageparken dat mensen zelfs tot één uur voor het openingsuur zijn komen aanschuiven om zo snel mogelijk binnen te geraken”, zegt Kristof Moeyaert van Mirom Menen. “Op die manier bestaat al snel een nog langere wachtrij eens het containerpark open is. We hebben nochtans opgeroepen om enkel te komen in grote nood, maar die raad slaan de mensen duidelijk in de wind.” Bij de openingen was ook telkens politie aanwezig, zij patrouilleren ook geregeld in de buurt. “Voorlopig blijft iedereen zoals gevraagd ook in zijn auto zitten.” In het containerpark in Lauwe laten ze telkens zeven personen toe op het terrein, in de Nijverheidslaan in Gullegem tien personen. “Dat is zo afgesproken naargelang de oppervlakte om de afstand tussen iedereen zo goed mogelijk te kunnen bewaren. We gaan er wel vanuit dat de toestand in de loop van de namiddag normaliseert zodat we zonder problemen kunnen sluiten. Ik denk ook dat het een beetje een vertekend beeld geeft. In de regio van Menen is vandaag enkel het kleine recyclagepark in Lauwe open. Woensdag gaat ook het grote recyclagepark open in Menen. De roep om te openen was vooral omdat veel mensen tuinafval hadden. Maar we merken toch dat het materiaal dat de mensen deponeren lang niet enkel tuinafval is. Het is erg gevarieerd.”



