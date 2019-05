Tot 35 maanden cel voor overvallers Ladbrokes

waar politie op schoot Alexander Haezebrouck

27 mei 2019

14u39 6 Menen De vier jonge overvallers uit Moeskroen en Ronse die in januari 2017 het gokkantoor Ladbrokes langs de Moeskroenstraat overvielen, kennen hun straf. Bestuurder Mohamed E. is veroordeeld tot 35 maanden celstraf waarvan de helft met uitstel. Toen ze met hun auto vluchtten, reden ze bijna een agent aan die enkele schoten loste. Een van de overvallers werd geraakt aan het been.

Drie jongemannen uit Moeskroen en één 26-jarige man uit Ronse reden op 22 januari 2017 omstreeks 20.40 uur naar het gokkantoor Ladbrokes in de Moeskroenstraat. Ze deden dat met een gestolen witte Volvo C30. Abou-Bakary (25) uit Moeskroen en Jason V. (26) uit Ronse stapten uit de auto en bedreigden de poetsvrouw met vuurwapens. Ondertussen had de politie in Menen al een signaal gekregen dat ze moesten uitkijken naar het gestolen voertuig. Eén merkte kort na de overval de poetsvrouw op die volledig overstuur was, en zag daarna ook de gestolen auto. De vier beklaagden zetten het op een vluchten. Ze reden over het voetpad, reden een parkeerautomaat en snoepautomaat omver en kwamen uiteindelijk tot stilstand. Twee agenten slaagden erin om de auto tot stilstand te laten komen en losten een waarschuwingsschot. Op een bepaald moment reden ze toch weer weg, waardoor een agent moet uitwijken om niet omver gereden te worden. De agent loste drie schoten in de richting van de auto. Bestuurder Mohamed E. (25) werd geraakt aan zijn been, maar raakte niet ernstig gewond, ze slaagden erin weg te rijden maar werden nadien toch opgepakt. De twee overvallers Abou Bakary. (25) uit Moeskroen en Jason V. (26) uit Ronse werden veroordeeld tot 34 maanden en twee jaar gevangenisstraf waarvan de helft met uitstel en een geldboete van 2.400 euro. De vierde beklaagde werd veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur. Aan de agenten moeten de jongemannen 1.325 euro en 1.125 euro schadevergoeding betalen.