Exclusief voor abonnees Topdokter Stéphanie De Maesschalck: “Nu pas zien we de gevolgen van corona. En het is om bij te blèten” Sara Vandekerckhove

05 juni 2020

12u52

Bron: De Morgen 0 Menen Om naar haar tweede verblijf te gaan in de Ardennen wachtte ze netjes op het fiat van de regering. Maar om vluchtelingen te verzorgen in Duinkerke trok ze de voorbije weken illegaal de grens over. Voor huisarts en professor Stéphanie De Maesschalck (49) ligt de focus op de meest kwetsbaren. “ Iemand moet het doen.”

Stéphanie de Maesschalck is een van de artsen in 'Topdokters: Corona’ op VIER. In het programma is te zien hoe ze mee de triage organiseert in het zwembad van Menen, hoe ze een jong astmapatiëntje geruststelt en hoe ze samen met enkele andere vrijwilligers in het vluchtelingenkamp van Duinkerke de strijd met schurft aanbindt.

