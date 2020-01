Tom Vlaeminck nieuwe voorzitter Open Vld Zuid-West-Vlaanderen AHK

23 januari 2020

17u26 0 Menen Voormalig schepen in Menen en huidig gemeenteraadsvoorzitter Tom Vlaeminck is verkozen tot voorzitter van de Open Vld regio Zuid-West-Vlaanderen. Die regio telt 12 gemeenten rond Kortrijk. Tom Vlaeminck krijgt nu de leiding over het dagelijks bestuur van de regio in handen.

De regio-afgevaardigden van de partij uit de 12 gemeenten rond Kortrijk kozen woensdag een nieuw dagelijks bestuur. Naast de nieuwe voorzitter werden Johan Vancoillie (Open Vld Kortrijk) en Simon Martyn (Open Vld Avelgem) verkozen tot eerste en tweede ondervoorzitter. Tom Vlaeminck en Johan Vancoillie zullen de regio ook vertegenwoordigen in de nationale partijraad van Open Vld.

Vlaeminck blijft ook voorzitter Open Vld Menen

Ook bij Open Vld Menen werd het nieuwe bestuur voorgesteld tijdens de nieuwjaarsreceptie in de gebouwen van Herman & Vandamme. Voorzitter blijft Tom Vlaeminck. Jeremy Vandoorne en Jean-Francois Lecompte zijn de nieuwe ondervoorzitters. Vooral de naam van Jeremy Vandoorne springt in het oog. Hij is bekend van de Studio 100-serie Rox. Secretaris is Glenn Vanthournout, Nicky Mwiza is politiek secretaris en Hannes Devos is penningmeester.