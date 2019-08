Toerist overleden in hotel AHK

20 augustus 2019

13u15 0

Een 52-jarige man uit Rijsel is zaterdag overleden in het Ambassadorhotel in de Wahisstraat in Menen. De Fransman was er samen met zijn vrouw omstreeks 16.30 uur aangekomen. Toen het koppel zich even wou opfrissen, merkte de vrouw dat haar man zich plots raar ging gedragen. Niet veel later kreeg de man een hartinfarct. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat lukte niet. De man stierf een natuurlijke dood. De politie kwam ter plaatse, maar kon niet meer doen dan zijn dood vaststellen.