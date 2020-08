Toegangsdeur nieuwe scoutslokalen JFK Menen vernield bij inbraak LSI

Menen Aan de nieuwe én oude scoutslokalen op de Koekuit in Menen is vrijdagnamiddag schade vastgesteld. Een toegangsdeur van het nieuwe gebouw en een binnenmuur van het oude gebouw is vernield. "Opnieuw extra kosten en door corona konden we al niets organiseren om geld in te zamelen voor de afwerking van het nieuwe gebouw", zucht groepsleidster Lotte Mulle.

Een scoutsleider merkte vrijdagnamiddag de vernielingen op. “Een buurvrouw had even voordien al de politie gebeld omdat alle deuren van zowel het oude als het nieuwe gebouw open stonden”, vertelt Lotte. “Binnengeraken in de oude gebouwen is niet zo moeilijk. Daar is een muur ingestampt. Maar ook de toegangsdeur van de nieuwe lokalen moest er aan geloven. Het slot is volledig kapot. Die extra kosten zijn niet welkom. Door corona konden we tal van activiteiten, die geld in het laatje zouden brengen, niet organiseren. Daardoor konden de nieuwe lokalen nog niet afgewerkt worden.” De nieuwe scoutslokalen van JFK kregen eerder al met vandalisme af te rekenen. Enkele ramen raakten beschadigd nadat ze met stenen bekogeld werden. Tijdens het weekend van 11 tot 13 september staat bij Scouts JFK het startweekend voor het nieuwe seizoen gepland.