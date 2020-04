Tijdelijk geen parkeercontroles in Menen Alexander Haezebrouck

10 april 2020

13u55 0 Menen In Menen zullen tijdelijk geen parkeercontroles meer zijn. “We doen dit om het personeel van ons parkeerbedrijf te beschermen tegen het coronavirus”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a).

De overheid gaf eerder al het advies aan parkeerbedrijven om tijdelijk geen controles meer uit te voeren. Indigo Park Belgium volgt nu ook dat advies op. “Dat wil zeggen dat je tijdelijk geen parkeerticket hoeft te nemen of je blauwe schijf te plaatsen”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a). “Parkeerders kunnen de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen gaan door nu, maar ook in de toekomst, een parkeersessie per sms of via de app te betalen in plaats van via één van de parkeerautomaten.” Door de coronamaatregelen is er in deze periode ook veel minder parkeerdruk in het centrum en in de Barakken omdat veel winkels, horeca en dienstverleners gesloten zijn. “Dat betekent niét dat er nu verkeerd of verkeersonveilig geparkeerd mag worden”, stelt schepen Roose. “Ik vraag dan ook éénieders respect om parkeerplaatsen niet de hele tijd te bezetten ter hoogte van voedingswinkels of bewoners die thuiszorg nodig hebben zodat hun werking optimaal kan blijven verlopen.” Wie op zebrapaden gaat staan, fietspaden blokkeert of op het kruispunt fout parkeert, begaat een overtreding en kan geverbaliseerd worden door de politie.