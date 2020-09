Tien maanden cel voor diefstal kluis uit woning in Menen LSI

08 september 2020

Bron: LSI 2 Menen Een 23-jarige jongeman uit Ingelmunster is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 10 maanden voor een inbraak in een woning in Menen. Hij nam er een kluis mee.

Bryan V. kon zichzelf toegang tot de woning in Menen verschaffen via een houten paneel. Eéns binnen ging hij aan de haal met een kluis. Die kluis brak hij nadien open en gooide het weg. De politie kon Bryan V. arresteren nadat een buurtbewoner de jongeman had opgemerkt en de politie verwittigde. Tijdens zijn verhoor bekende hij de feiten. De kluis werd door de politiediensten ook teruggevonden. V. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep eerder al drugsveroordelingen op. Hij daagde dit keer niet voor de rechtbank op.