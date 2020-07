Tien maanden cel en boete voor slagen aan meisje dat niet ingaat op avances LSI

23 juli 2020

Menen Een 23-jarige jongeman uit Menen die na een avondje uit klappen uitdeelde aan een meisje is bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van tien maanden en een boete van 800 euro.

Na een avondje uit op de Grote Markt in Menen wandelde het slachtoffer samen met een vriendin naar huis. In de Rijselstraat werden ze achtervolgd door Adel H. “Hij wou ons naar huis vergezellen”, aldus het slachtoffer. “Maar daar gingen we niet op in. Hij bleef maar aandringen, vertelde dat zijn moeder op sterven lag. Maar dat interesseerde ons niet. We wilden gewoon dat hij ons met rust liet.” Voor Adel H. het sein om het meisje een klap in het gezicht te geven. Toen ze terugsloeg, volgde nog een salvo aan slagen en schoppen. Haar vriendin probeerde tevergeefs tussen te komen. Pas toen een bestelwagen halt hield, zette de dader het op een lopen. “Ik had een hersenschudding en kneuzingen aan mijn pols, oogkas en heel mijn hoofd”, aldus het slachtoffer. “Er waren ook enkele tanden afgebroken. Nu nog heb ik schrik om buiten te komen, de feiten blijven me achtervolgen.”

Adel H. ging zich de dag nadien spontaan bij de politie aangeven. Hij verklaarde dat alles per ongeluk was gebeurd. Maar hij liep in het verleden al zes veroordelingen voor geweld op. Hij daagde niet op de rechtbank op om zich te verantwoorden.