Terecht voor traangas op volle bus LSI

23 oktober 2019

14u41

Bron: LSI 0 Menen Een 21-jarige jongeman uit Moeskroen riskeert zes maanden celstraf en een boete van 1.200 euro omdat hij op 5 september 2019 traangas spoot op een bus van De Lijn. Hij daagde niet op voor zijn proces in Kortrijk.

Op weg naar zijn woonplaats in Moeskroen spoot David V. plots met een busje traangas. Het zorgde voor paniek op de bus. De chauffeur moest in allerijl de bus langs de kant parkeren en de passagiers evacueren. David V. kon meteen opgepakt en geïdentificeerd worden. Hij kreeg een dagvaarding in snelrecht mee, onder meer voor kwaadwillige belemmering van het verkeer. Vonnis op 20 november.