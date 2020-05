Televisie gestolen uit appartement Alexander Haezebrouck

24 mei 2020

Dieven gingen er afgelopen week vandoor met een televisie uit een appartement langs de Stationsstraat in Menen. De dieven slaagden erin om binnen te geraken in het appartement door het slot van het appartement te forceren. dat gebeurde in de loop van de afgelopen week. De daders gingen er met het televisie toestel vandoor. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. De politie onderzoekt de zaak.