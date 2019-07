Team dat Budapest Rally reed met oldtimer, eindigt op gedeelde eerste plaats Alexander Haezebrouck & Maxime Petit

24 juli 2019

14u17 0 Menen Team Fragile, de vier vrienden die met een stokoude oldtimer de Budapest Rally reden, hebben gewonnen. Ze eindigden op een gedeelde eerste plaats. “Het was een geweldig avontuur”, vertelt Anthony Patte van Team Fragile.

“Het was een ongelooflijke reis en we zijn er volledig voor gegaan”, vertelt Anthony Patte van Team Fragile, vier vrienden uit Menen en Wevelgem, die dit jaar mee deden aan de Budapest Rally. Dat is een ludieke rally van 2.000 kilometer waarbij onderweg punten gescoord worden door opdrachten uit te voeren. Voor originaliteit hadden ze bij de start op 13 juli alvast een streepje voor. Ze reden die rally met een stokoude oldtimer, een Buick LeSabre, die al 30 jaar stond te verkommeren in een garage. Ze knapten de auto op en namen onderweg wisselstukken mee. “Ook onderweg hebben we alle opdrachten uitgevoerd”, vertelt Anthony. “Het werd een nek-aan-nekrace met een ander team. We wisten dat als we één opdracht misten, we het niet zouden halen.” En uiteindelijk won Team Fragile ook bij de aankomst in Boedapest. “Alleen hadden ze een rekenfout gemaakt en riepen ze een ander team uit tot winnaar. Toen ze nadien hun fout inzagen, beslisten ze om een gelijke stand in te roepen. Een beetje stom voor ons, maar het was zo’n geweldig avontuur. En we kunnen nog altijd winnen. Want normaal worden drie winnaars uitgeroepen in verschillende categorieën die het in september tegen elkaar opnemen in verschillende proeven. Dit jaar zijn dat dus vier teams, waaronder het onze.” De uiteindelijke winnaar krijgt een gifgroene Trabant, een wagen die tussen 1957 en 1990 werd gemaakt in de Oost-Duitse fabriek VEB Sachsenring Automobilwerk Zwickau.