Sylvie en Brenda nemen vanaf januari dierenasiel over, nieuwe naam wordt nog gezocht Alexander Haezebrouck

18 november 2019

16u48 0 Menen Vanaf januari kent het dierenasiel De Grensstreek een nieuwe start met nieuwe uitbaters. Brenda Devos (40) en Sylvie Ossieur (49) uit Wevelgem nemen het asiel over en starten op dezelfde locatie in Rekkem, ze zoeken wel nog een naam. De huidige bezielster Monique Blancke (67) moet noodgedwongen afscheid nemen.

Met de nieuwe uitbaters en een nieuwe naam moet het dierenasiel De Grensstreek dat dieren opvangt uit Menen, Wevelgem en Ledegem nieuw leven ingeblazen worden. Voor het asiel was de dagelijkse werking moeilijk geworden. Door de aanstelling van nieuwe uitbaters betekent dat ook het afscheid van Monique Blancke (67) die meer dan 20 jaar de bezieler was van het asiel. “Het gebouw is te oud en versleten en er waren nog wel wat problemen”, zegt de huidige uitbaatster Monique Blancke. “Ik heb dat destijds aangekaart bij de gemeenten, maar kreeg daar nooit een deftige reactie op. Nu hebben ze beslist dat ze met een nieuwe ploeg verder willen. Natuurlijk doet dat pijn dat ik er moet mee stoppen na al die jaren. Aan de andere kant voel ik wel dat ze vanuit de stad en de gemeenten meer ondersteuning zullen geven, wat alleen maar goed kan zijn voor de dieren. Ik ben ondertussen ook 67 jaar, een mooie leeftijd om op pensioen te gaan.” De burgemeesters en schepenen waren bij de voorstelling van de nieuwe uitbaters er dan ook als de kippen bij om Monique te bedanken voor haar jarenlange inzet. “We gaan het asiel ook van dichterbij opvolgen, wat in verleden inderdaad een pijnpunt is gebleken”, beaamde burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) van Wevelgem. De nieuwe uitbaters Sylvie en Brenda zien het alvast helemaal zitten. “Voor mij is dit eigenlijk een droomjob”, vertelt Brenda Devos. “Ik hou enorm van dieren, thuis hebben we twee honden, drie katten, één papegaai, een muis en veel vissen. Daarnaast ben ik fiscalist van opleiding, iets wat in het asiel ook van pas zal komen.” Sylvie is al langer bezig met het welzijn van dieren via haar kattenoppas Felix Fortuna en werd aangesproken om het asiel over te nemen.

Meet Your Match

Sylvie en Brenda zullen nieuwe gezinnen voor de dieren die ze binnen krijgen via ‘Meet Your Match. Een systeem dat overgewaaid is uit de Verenigde Staten. “Kandidaten voor adoptie zullen een vragenlijst moeten invullen en zo gelinkt worden aan een aantal dieren die bij hen passen”, klinkt het. “We gaan die methode eerst toepassen bij de katten die ook worden getest en opgedeeld in negen persoonlijkheden. Dat kan gaan van een schootkat tot een wilde kat. Dat zorgt ervoor dat de juiste kat in het juiste gezin terechtkomt en dat ze veel minder terugkomen naar het asiel.” Op termijn wil het asiel dat systeem ook toepassen bij de honden. Sylvie en Brenda starten sowieso in het oude asielcentrum op de Lar in Rekkem. Het huurcontract loopt wel af op 31 maart volgend jaar. “We zijn in gesprek met de eigenaar om het pand opnieuw te huren”, zegt schepen van dierenwelzijn in Menen, Virginie Breye (NV-A). “De locatie is daar heel goed, niemand heeft er last van het asiel.” Indien het asiel er ook na 31 maart blijft, zal het gebouw sowieso een opknapbeurt moeten krijgen. De stad bekijkt ook of een nieuw gebouw op een andere locatie mogelijk is. Het nieuwe dierenasiel zoekt intussen vrijwilligers die willen instaan voor onder anddere het ophalen van dieren, vervoeren, schoonmaken, opvanggezinnen, en nog meer. Het asiel zoekt ook nog een nieuwe naam. Iedereen die hiervoor een idee heeft kan dat insturen tot en met 11 december. Uit de inzendingen worden drie kanshebbers gekozen waarop dan gestemd zal kunnen worden. Meer info over het asielcentrum vind je op de Facebookpagina ‘Nieuw dierenasiel Menen-Wevelgem-Ledegem’