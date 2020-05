Studenten kunnen vanaf woensdag in groep studeren in CC De Steiger en Verrijzeniskerk Alexander Haezebrouck

26 mei 2020

15u11 17 Menen De Meense studenten kunnen vanaf woensdag volledig volgens de coronamaatregelen in groep studeren in CC De Steiger en in de Verrijzeniskerk in Lauwe. “De vraag vanuit de studenten was groot nadat ze al die tijd alleen in hun huis moesten studeren”, zegt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem (NV-A).

Studenten die dat willen kunnen vanaf woensdag in groep studeren in CC De Steiger en in de Verrijzeniskerk in Lauwe. “In de zalen van CC De Steiger kunnen 100 studenten terecht, indien nodig kunnen we uitbreiden naar 200”, zegt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem (NV-A). Er wordt gewerkt met een reservatiesysteem. Op de website van CC De steiger kan je een ticket reserveren als zou je naar een voorstelling gaan. De blokruimtes zijn zeven op zeven open vanaf 8 uur tot 22 uur. Elke dag wordt opgedeeld in drie tijdsblokken. Van 8 uur tot 13 uur, van 13 uur tot 18 uur en van 18 uur tot 22 uur. “Op die manier kunnen we perfect de toestroom bewaken en hebben we een goed zicht wie er studeert. Stel dat de toestroom erg groot is, kunnen we bijvoorbeeld ook bijsturen dat iedereen zijn kans krijgt. Mochten er problemen ontstaan met overlastpersonen, dan kunnen we die weren.” Bij het binnenkomen van het cultuurcentrum is het verplicht om een mondmasker te dragen. Van zodra je op je plaats zit, mag het masker af tot je weer recht staat om weg te gaan of om even te pauzeren. De ingerichte blokruimtes in CC De Steiger zijn voorzien van wifi, stopcontacten en de banken staan ver genoeg uit elkaar. Er zal vanuit CC De Steiger zelf een oogje in het zeil gehouden worden. “Ons poetspersoneel zullen we ook gedeeltelijk uit economische werkloosheid halen om het gebouw te reinigen en de toiletten proper te houden”, klinkt het bij CC De Steiger. Wie woensdag wil studeren in CC De Steiger kan dat via deze link.

40 studenten in Verrijzeniskerk

In de Verrijzeniskerk in Lauwe, waar plaats zal zijn voor 40 studenten, zal er geen wifi-verbinding zijn voor de studerende studenten. “Maar dat hoeft voor een studerende student niet meteen een nadeel te zijn, en willen ze dat wel dan kunnen ook zij eens reserveren in CC De Steiger”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “We zorgen overal ook voor voldoende desinfectiemateriaal. Omdat veel openbare gebouwen nu al gebruikt worden door scholen of dienen als opvang was het een moeilijke oefening om blokruimtes te vinden voor de studenten. Maar we zijn er toch in geslaagd. Mochten we toch nog ruimte te kort komen voor de studenten, dan kunnen we nog uitbreiden met de Sint-Franciscuskerk.” Wie woensdag wil studeren in de Verrijzeniskerk kan dat via deze link.