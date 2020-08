Studenten kunnen opnieuw blokken in CC De Steiger en Verrijzeniskerk



Alexander Haezebrouck

13 augustus 2020

16u53 2 Menen In Menen en Lauwe kunnen studenten die moeten studeren voor herexamens opnieuw terecht in CC De Steiger en in de Verrijzeniskerk in Lauwe om te studeren. Studenten moeten wel reserveren. “We duimen dat alle studenten in hun tweede zit mogen slagen”, zegt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem (N-VA).

Net zoals in juli biedt de stad Menen opnieuw coronaveilige studielokalen aan voor studenten. Dat kan in CC De Steiger en in de Verrijzeniskerk in Lauwe. “Vanaf september kunnen de studenten ook weer in onze zaak in het Park Ter Walle terecht, dan is de speelpleinwerking afgelopen”, zegt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem. Wie wil studeren in één van de blokkoten moet wel op voorhand reserveren via de site www.menen/blokkot. Je krijgt een ticket opgestuurd dat bij het binnenkomen wordt gescand. “Zo hebben we zicht op wie allemaal aanwezig was”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “Dit is nodig in het kader van het contactonderzoek in geval van besmetting.” De deuren van het blokkot in CC De Steiger zijn vanaf vandaag tot en met 31 augustus open vanaf 8.30 uur tot en met 17.00 uur. In de Verrijzeniskerk in Lauwe is dat vanaf 8 uur tot en met 22 uur en in Park Ter Walle is dat vanaf 1 september tot en met 12 september vanaf 8 uur tot 22 uur.