Straatbomen en geschrankt parkeren moeten Wahisstraat veiliger maken

Alexander Haezebrouck

10 juli 2020

16u01 0 Menen Bewoners klagen al decennialang over de onveilige situatie in de Wahisstraat in Menen. Daar moet binnenkort een einde aan komen. “Dit najaar worden straatbomen geplant en zal er enkel nog geschrankt geparkeerd kunnen worden”, zegt schepen Patrick Roose (sp.a) die het aanpakken van de Wahisstraat hoog op zijn agenda plaatste.

De Provinciale commissie gaf een goedkeuring voor het voorstel van de schepen dat hij samen met de bewoners opmaakte. “Het heeft enorm veel voeten in de aarde gekost”, zegt een tevreden schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a). “We testten al met succes een tijdelijke oplossing met de vrachtwagensluis. Na veel vergaderingen, kleine bijsturingen, diverse goedkeuringen op verschillende niveaus gaf uiteindelijk ook de Provinciale Commissie groen licht voor ons voorstel om de Wahisstraat her in te richten. We gaan werken met straatbomen in bakken en geschrankte parkeerplaatsen. Als we straks ook nog voor de vrachtwagens een beter alternatief kunnen bieden dan de J&M Sabbestraat, Wahisstraat en Wervikstraat zullen we ons doel helemaal bereiken.”

Eénrichtingsverkeer

Vorig jaar tekende schepen Roose met de bewoners van de Wahisstraat een alternatieve inrichting uit van de straat. “De vraag van de bewoners was duidelijk, liefst een éénrichtingstraat”, zegt Roose. “Maar dat is nu nog niet mogelijk, en de situatie daardoor gewoon laten aanslepen was ook geen oplossing. De verkeerssituatie in de Wahisstraat moet beter, de herinrichting waarvoor we nu eindelijk een groen licht hebben gekregen is een onderdeel daarvan. Het éénrichtingsverkeer wordt verder onderzocht.”