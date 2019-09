Stichter Decospan Urbain Desmet op 89-jarige leeftijd overleden Alexander Haezebrouck & Erik De Block

12 september 2019

19u12 0 Menen Urbain Desmet, stichter van Menotex en later Decospan in Menen is maandag overleden op 89-jarige leeftijd. Decospan is ondertussen Europees marktleider in fineerhout. “Hij is heengegaan zoals je een kaars dooft, zachtjes. Het was tijd om te gaan”, vertelt zijn zoon.

Urbain Desmet richtte in 1952 op 22-jarige leeftijd samen met enkele medevennoten het bedrijf Menotex op, dat spaanplaten maakt. “Doorheen de jaren stelde hij zo’n 200 mensen te werk in Menen”, vertelt zijn zoon. “Mijn vader was een erg sociale man die destijds op zondag met zijn werknemers op café ging om iets te drinken en te kaarten. In 1973 had mijn vader een zwaar auto-ongeval waarbij zijn leven een tijdje aan een zijden draadje heeft gehangen. Daarna is hij wat veranderd, werd hij iets sneller boos en ging hij zijn stem sneller verheffen in een discussie. Ik heb daardoor eigenlijk twee vaders gekend. Maar hij was altijd oprecht, een woord was een woord en hij was ook erg gelovig.” Na het ongeval kende Menotex een moeilijkere periode, mede door de oliecrisis. Daar is in 1978 een oplossing voor gekomen met het oprichten van Decospan, waar Urbain nog steeds het meest voor gekend is in Menen. “Alles wat te maken had met afwerking werd ondergebracht onder Decospan”, vertelt Jan. “In die tijd stapten ook mijn broer en ik meteen mee in de zaak met de wetenschap dat wij de zaak later zouden overnemen.” Decospan is uitgegroeid tot Europees marktleider in de verwerking van fineerhout, Menotex ging ondertussen in vereffening.

‘Tjoolder’

Urbain Desmet was tot vijf jaar geleden nog elke dag te vinden in het bedrijf. “Mijn ouders woonden lang vlak bij het bedrijf”, vertelt Jan. “Elke dag kwam hij wel eens langs. Nadien ging hij fysiek achteruit en moesten ze verhuizen naar een assistentieflat.” Opvallend, bij de professionele verwezenlijkingen van Urbain staat onderaan ook ‘Tjoolder’ op het doodsprentje. “Dat is van zijn wandelclub”, lacht Jan. “Samen met enkele leeftijdsgenoten en vrienden hadden ze een wandelclub, elke zondag gingen ze wandelen om erna samen iets te drinken. Hun clubje heette de Tjoolders, vandaar.”

Uitgedoofd

Zo’n twee maanden geleden werd bij Urbain kanker vastgesteld. “Opereren had geen zin meer, maar daar is hij uiteindelijk niet aan overleden. Hij is zachtjes heengegaan, zoals een kaars uitdooft. Papa heeft van iedereen afscheid kunnen nemen en het was ook tijd voor hem om te gaan. Hij zei dat ook. Hij was op, het was mooi geweest.” Urbain laat een echtgenote, vijf kinderen, 17 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen na. De toekomst van Decospan is ondertussen wel verzekerd, de derde generatie van de familie Desmet zit ondertussen aan het roer van het bedrijf. De uitvaart van Urbain Desmet gaat door op zaterdag 14 september om 10.30 uur in de Sint-Vedaskuskerk in Menen.