Gesponsorde inhoud Start-up Value Stay zet in op betaalbare hotelaccommodatie: “Waarom betalen voor iets wat je niet nodig hebt?” Commerciële redactie

11 september 2019

09u00 0 Aangeboden door Value Stay Betalen voor iets waar je eigenlijk niet om gevraagd hebt? Daar strijdt de start-up Value Stay tegen. Met hun concept willen ze hotelgasten niet ongevraagd allerhande kosten aanrekenen. Daarnaast gebeurt het grootste deel van de dienstverlening, zoals in- en uitchecken, online. Het resultaat? Kwaliteitsvolle accommodaties tegen lage prijzen, volledig ingevuld naar eigen wens. En met succes, want na twee jaar baat Value Stay al in 5 steden hotels uit.

“In veel hotels betaal je voor diensten waar je eigenlijk niet om gevraagd hebt”, vertelt Chloë Renglet van de start-up Value Stay ons. “Elke dag een hele stapel propere handdoeken in je badkamer, een dagelijkse poetsbeurt en een receptioniste die 24/24 beschikbaar is aan de receptie? Fijn, maar het zijn allemaal kosten die mee de prijs van je accommodatie de hoogte intrekken. En dat bracht Value Stay op een idee. Waarom mogen gasten niet gewoon zelf bepalen voor welke extra diensten zij willen betalen?”

Alles onder controle

De start-up Value Stay gaat er prat op betaalbare én kwaliteitsvolle accommodaties aan te bieden, op maat van de hotelgasten. “Dat klopt, wij boeten niet in op kwaliteit, alleen op diensten. De exploitatiekosten van onze hotels worden laag gehouden door elke hotelgast zelf te laten beslissen van welke extra diensten hij of zij gebruik wil maken. Wie het bij de basis houdt, krijgt nog steeds alles wat nodig is: een kwalitatief bed, propere lakens, een privébadkamer én een Resident Manager die op beperkte tijdstippen beschikbaar is. Bijkomende diensten zoals een dagelijkse poetsbeurt, elke dag nieuwe lakens of ontbijt, duid je aan online. Ook de reservatie zelf kan volledig online ingevuld, aangevuld en opgevolgd worden. Zo heb je steeds alles onder controle en hoef je geen meerprijs te betalen voor diensten waar je geen nood aan hebt.”

5 hotels in 2 jaar tijd

Dat de formule van Value Stay werkt, is duidelijk. In twee jaar tijd slaagde de start-up er in om 5 hotels in België over te nemen. “Na hotels in Blankenberge, Brugge en Brussel, heropenden wij dit jaar het hotel Ambassador in Menen onder de naam Value Stay Menen. Na een aantal aanpassingen en renovaties is het hotel opnieuw eentje waar we heel trots op zijn”, zegt Chloë. “De locaties van onze hotels zijn belangrijk, want we mikken op zelfbewuste hotelgasten die weten wat ze willen en waarvoor ze komen.”

Bij Value Stay vind je tijdens het laagseizoen al kamers vanaf 37 euro per nacht, ook tijdens het hoogseizoen blijft de hotelketen onder de gebruikelijke prijzen. Voor wie het iets meer mag zijn, stelt de hotelketen ook premiumkamers ter beschikking. Wie interesse heeft in de hotels, kan meer informatie vinden via de website www.valuestay.be of kan contact opnemen met Chloë Renglet via bookings@value-stay.be.