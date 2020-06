Standbeeld Serge Berten, die opkwam voor gewone volk, van sokkel geduwd LSI/DBEW

20 juni 2020

17u39

Bron: LSI/DBEW 30 Menen In het Serge Bertenpark in Menen is vrijdagnacht het standbeeld ter ere van de vermiste scheutist Serge Berten van de sokkel geduwd. Of het gaat om blind vandalisme of kadert in de beschadigingsgolf tegen standbeelden van omstreden figuren is niet duidelijk.

Een wandelaar merkte het vandalisme zaterdagochtend op. Het standbeeld werd in drie delen van de sokkel geduwd. Het kwam er ter herdenking van de vermiste scheutist Serge Berten uit Menen die in 1982 in Guatemala werd ontvoerd en nooit meer terug gezien werd. Hij had er de kant gekozen van het gewone volk op de boerenbuiten. Zijn lichaam is nooit teruggevonden en zijn verdwijning blijft een raadsel, ondanks de zoekexpedities door privé-detectives en parlementaire bezoeken.

“Respectloos”

Of het gewoon om blind vandalisme gaat of kadert in de beschadigingsgolf waar standbeelden van omstreden historische figuren wereldwijd aan blootgesteld worden, is onduidelijk. Is dat laatste het geval moet de vandaal zich van doelwit vergist hebben. Het is niet voor het eerst dat de gedenksteen van Serge Berten ten prooi valt aan vandalen. In 2012, enkele uren nadat het beeld er was geplaatst, werd het al eens tegen de grond gewerkt. Het Serge Bertencomité reageerde geschokt. “Waanzin, totaal respectloos”, vindt ook de burgemeester van Menen Eddy Lust. “Dit kan niet. De politie stelt alles in het werk om de daders te vinden. In naam van de daders bied ik de familie Berten nu al mijn verontschuldigingen aan.”