Stadsfestival Salto palmt binnenstad Menen in Alexander Haezebrouck

04 juli 2019

15u24 0 Menen Cultuurcentrum De Steiger organiseert zondag de vijfde editie van het gratis stadsfestival Salto. Er zijn in totaal meer dan dertig acts te ontdekken, genoeg aanbod voor groot en klein. Blikvangers dit jaar worden torenconstructies en uitkijkposten. Vive La Fête geeft er ’s avonds een lap op om het festival af te sluiten.

De hele dag van de ene verwondering in de andere vallen, dat is waar het stadsfestival Salto in het centrum van Menen voor staat. Het festivalparcours blijft ongewijzigd, van de Groentenmarkt en de Grote Markt wandel je via de Poststraat naar de Oude Leielaan en het stadspark Bois de Boulogne, daarna kan je via de Kapucijnenweg en de Ieperstraat terug keren naar de Markt. Ondertussen kan je val tal van acts genieten. Zo wordt het voormalige openluchtzwembad opnieuw tot leven geroepen tijdens een voorstelling in de Sint-Franciscuskerk. In die kerk kan je trouwens ook terecht in de biechtstoel om voor één keer te genieten van poëzie van ereburger Jozef Deleu, voorgelezen door Tine Moniek en Jamy Hollebeke. Op het parcours zal ook een periscoopwagen rondrijden waardoor je via glasconstructies kunt binnenkijken in een theatervoorstelling op de eerste verdieping vanop de begane grond. Het Bois de Boulogne is opnieuw het familiepark bij uitstek met theater, acrobatie en kunstinstallaties op maat gemaakt voor de kleinsten. Tussen de Groentenmarkt en het Bois de Boulogne zullen 25 dieren staan die gemaakt zijn uit recuperatiemateriaal. Zo zal er een krokodil staan die gek is op kersen, of een olifant die aan het leren is om bloemen water te geven. Voor wie vooral honger en dorst heeft, zullen er voldoende kraampjes zijn om de dorst te lessen.