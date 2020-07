Stadsbestuur lanceert speel- en beweegparcours: “Jong en oud meer laten bewegen” Maxime Petit

18 juli 2020

11u27 0 Menen Verschillende kleurrijke borden, spelletjes op de grond en speeltoestellen sieren sinds kort het straatbeeld van Groot-Menen. “Zoveel mogelijk inwoners in beweging krijgen op diverse plaatsen is ons opzet”, zegt schepen van Sport Herman Ponnet.

Een pingpongpartijtje aan CC De Steiger of je voetbalskills showen in de pannakooi aan Het Badhuis. Het zijn maar een paar van de activiteiten die je in de straten Groot-Menen kunt beoefenen. Het stadsbestuur stippelde een speel- en beweegparcours uit in zowel Menen, Rekkem als Lauwe. Er zijn dus drie speellussen over een afstand van 3 tot 4,5 km. Het parcours heeft de stad 30.000 euro gekost.

Schepen van Sport Herman Ponnet is tevreden. “In deze digitale tijden is het een grote uitdaging meer mensen aan het bewegen te krijgen. Door beweegprikkels in openbare ruimtes te brengen, hopen we de drempel zo laag mogelijk te houden. Je kunt dus vrijblijvend bewegen met wie je wilt op elk moment van de dag. Het huidige parcours wordt later nog uitgebreid met een lus die specifiek gericht is op oudere sporters.”

Meer info over de routes en de activiteiten vind je via https://www.menen.be/speel&beweeg