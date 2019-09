Stads ambassadrice en eredames helpen plantjes verkopen tijdens Kom op tegen Kanker AHK

14 september 2019

14u13 0

Tijdens de wekelijkse markt in Menen verkochten de gloednieuwe stads ambassadrice en de eredames azalea’s voor het goede doel. Dit weekend is het opnieuw het traditionele plantjesweekend waarbij plantjes verkocht worden voor Kom Op Tegen Kanker. Het is dit weekend al de vijfentwintigste keer dat het plantjesweekend doorgaat, de stad Menen engageert zich ook al een kwarteeuw voor het goede doel. Ook schepen van welzijn Angelique Declercq (sp.a) kwam een handje toesteken.